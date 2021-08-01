الصوفي يعرب عن تخوفه من تزايد تدفق اللاجئين الإثيوبيين

الخرطوم: السوداني

أعرب محمد الحسن الصوفي رئيس تجمع الوفاق السوداني عن تخوفه من تزايد موجات اللاجئين الإثيوبيين نحو السودان جراء الاضطرابات الأمنية والأوضاع التي يعيشونها في إثيوبيا.

وقال الصوفي في تصريح صحفي إن هناك مخاطر حقيقية من تدفق أعداد اللاجئين الإثيوبيين نحو السودان، مشيراً لتأثيرهم المباشر على مستوى الخدمات والأوضاع الاقتصادية في البلاد خاصة وأن السودان يمر بمرحلة انتقالية و يعاني من هشاشة في النظام الاقتصادي بسبب السياسات الاقتصادية العقيمة التي كان قد انتهجها النظام السابق وأورثها للنظام الانتقالي، مؤكدا ضرورة التصدي لموجات النزوح المتواصلة خاصة في حدود البلاد الشرقية وذلك عبر تقوية علاقات حسن الجوار وتدعيم أواصر السلم الإقليمي لتحقيق الإستقرار في المنطقة.

ودعا الصوفي المنظمات الدولية المعنية برعاية اللاجئين لتقديم المساعدات اللازمة للسودان حتى يستطيع مقابلة احتياجات هؤلاء اللاجئين. كما أهاب أيضاَ بمنظمات المجتمع المدني لاستنفار منسوبيها للمساهمة في مواجهة تحديات تدفق اللاجئين تجاه السودان.

وثمن رئيس تجمع الوفاق السوداني مواقف السودان حكومة وشعبا تجاه استضافة اللاجئين ورعايتهم بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الهشة التي يعانيها