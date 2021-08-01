بوب: المعونة الامريكية لا تغطي استهلاك البلاد من القمح

الخرطوم: السوداني

أكد البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب أستاذ الاقتصاد أن حاجة البلاد الاستهلاكية من القمح سنوياً تبلغ (2.5) مليون طن، مشيراً إلى الدفعة الثانية من المعونة الامريكية والبالغ عددها (48) الف طن من جملة (300) الف طن متري ستأتي تباعاً حسب تصريحات المسؤولين الامريكيين من القمح إلا أن هذه المعونة لا تغطي حاجة السودان من القمح في هذا العام.

وتساءل بوب هل موضوع المعونة الامركية حقيقة ام مجرد إعلان ام إستهلاك سياسي؟ .

ويري بوب أن المعونة الأمريكية سوف تستمر في حدود العون الإنساني وبصورة منتظمة.

وأوضح بوب أن هذا مكون مهم من السياسات الأمريكية الموجهة للعالم وهو مرحب به ويفتح الابواب للمزيد ولكن السودان يحتاج العون الإنساني بشدة في ظل انعدام الأمن الغذائي الحالي، مشيرا إلى أنه في السابق المجاعات كانت بسبب الجفاف وفشل القطاع الزراعي اما حالياً فبسبب الفقر الاقتصادي وعدم القدرة على الإنتاج واسباب الغلاء غير مسبوق وقلة ذات اليد والفقر المدقع. ويواصل بروف بوب حديثه أنّ الكمية التي تصل البلاد هي جزء بسيط من الاحتياجات الكلية للاستهلاك. ولازلنا بحاجة لاستيراد الكثير.

اقترح بوب أن تخصص الكمية القادمة من امريكا لبرنامج عون عاجل للفقراء في السودان، بصورة مجانية وبعيداً عن تماسيح السوق وسطوة الحكومة، مضيفاً أن السودان بحاجة الى تخطيط استراتيجي سليم من اجل الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية حتى يمزق فاتورة المعونات التي في الغالب سيكون وراءها اجندات سياسية وتحقيق لمصالح الدول الكبرى