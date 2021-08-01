مطالب باستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات

الخرطوم : ابتهاج

اوصت ورشة العمل التنويرية الثانية حول منطقة التجارة الحرة القارية لافريقيا، بضرورة تفعيل المجلس القومي لتنمية الصادرات وان تسند آلية مهمة إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات، كوسيلة لنفاذ الصادرات السودانية للأسواق الخارجية، والإسراع بتكوين فريق العمل الوطني من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص

. وشددت التوصيات على اهمية انفاذ الصادرات السودانية للأسواق الإفريقية والاقليمية والعالمية، والاستفادة من الترويج الإليكتروني للمنتجات السودانية، ودعم ومساندة المشروعات الصغيرة وصغار المصدرين والمستوردين، وبناء القدرات والاهتمام بالتدريب ووضع خارطة طريق لتصدير المنتجات السودانية.

وقال وكيل وزارة التجارة والتموين نادر الريح، في تصريح صحافي امس، أن مثل هذه الاتفاقيات تمكن من نفاذ الصادرات السودانية للأسواق الإفريقية والاقليمية، وزيادة حجم التجارة بين دول القارة في السلع والخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، مشيرا الى الورشة تهدف إلى إزالة كل العوائق والقيود الجمركية، لانسياب التجارة بين الدول الأعضاء.

يذكر أن الورشة نظمتها وزارة التجارة التموين، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للامم الامتحدة لافريقيا