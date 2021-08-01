(الزراعة) تلتزم بتطوير النظم الغذائية

الخرطوم: السوداني

أشاد وزير الزراعة والغابات الطاهر حربي بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالأمن الغذائي، وجهود الوكالات الأممية المتخصصة بروما، مؤكداً تعاون السودان ودعمه لكافة هذه الجهود لإحداث عالم متحرر من الجوع وسوء التغذية وتحسين مستويات المعيشة للجميع خاصة المجتمعات الأشد فقراً وبطريقة مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

وشملت كلمة الوزير في أعمال القمة التمهيدية لقمة الغذاء العالمي، التي انطلقت بروما خلال الفترة من 26- 28 يوليو 2021م، التنوير بأبرز التطورات السياسية والاقتصادية في السودان واستعرض جهود السودان في تحقيق المسارات الخاصة بالنظم الغذائية، قاطعاً بالتزام السودان بتطوير نظام غذائي مرن ومنصف ومستدام للجميع وقادر على الصمود، مع سعيه لتنفيذ برامج ومشاريع تستهدف الحد من سوء التغذية بجميع أشكاله، و إدارة الكوارث، وتعزيز برامج مكافحة الفقر، والاهتمام بصغار المزارعين والمنتجين، وتقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة، ورفع الرسوم عن السلع والخدمات، مشيراً إلى تأسيس رئيس الوزراء لأمانة لتحقيق سياسة التحول الزراعي، تهدف للنهوض بالقطاع الزراعي، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وبحثت القمة سبل توحيد الجهود الدولية لتسريع تحول النظم الغذائية، و تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.