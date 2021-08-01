المطربة مكارم بشير تدهش الأوساط بإجادتها التمثيل

الخرطوم: كوكتيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة الشابة مكارم بشير وهي برفقة الممثل الشهير (جلواك) في حضرة ضيافة الشاعرة نضال حسن الحاج عبر برنامجها على سبيل الجمال. وبحسب (كوش نيوز) فقد طلبت نضال من مكارم أن تقوم بتمثيل دور درامي مع جلواك ولكن قبل أن تكمل مكارم حديثها فاجأتها بتقليد الدور مع جلواك دون أن تجهيز أو استعداد سابق له. رواد مواقع التواصل الإجتماعي اشادوا بإجادة مكارم للدور الذي قامت به وذكروا بأنها إذا دخلت مجال التمثيل سوف تبدع فيه بجانب اجادتها للغناء .