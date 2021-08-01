زيادة مُستمرّة في مناسيب النيل والخرطوم تقترب من الفيضان

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الري إنّ العاصمة الخرطوم تقترب من الفيضان، حيث تبقى من منسوبه 46 سنتمتراً فقط.

وسجّل منسوب نهر النيل في الخرطوم 16.04 متر، وهو رقم يقترب كثيرًا من منسوب الفيضان المُقدر بـ16.50 متر.

وقالت إنّ جميع قطاعات الأنهر ستشهد ارتفاعاً في مناسبيها بمتوسط 25 سنتمتراً خلال الساعات القادمة، داعيةً المواطنين لأخذ التحوطات اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 573 مليون متر مكعب، مُتوقِّعةً ارتفاعه إلى 600 مليون متر مكعب في الأيام الثلاثة المقبلة.