الهلال يختتم تدريباته التحضيرية للساحل اليوم

امدرمان: السوداني

أدى فريق كرة القدم الاول بنادي الهلال مساء أمس بملعبه في ام درمان الحصة التدريبية الرئيسية استعدادا لمواجهة هلال بورتسودان مساء الغد في بطولة الدوري الممتاز، وعرف المران الرئيسي للهلال عودة العناصر الدولية للمشاركة في التدريبات الجماعية، الأمر الذي زاد من وتيرة التنافس فيما بين اللاعبين لدخول التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي ريكاردو والذي قسم بدوره اللاعبين لمجموعات واختبر جاهزية التشكيلة الأساسية من خلال تقسيمة مثيرة في نهاية التمرين.

هذا وسيختتم الهلال اليوم الاحد تدريباته التحضيرية بمران خفيف في ملعبه ثم سيدخل اللاعبون بعد ذلك في معسكر مقفول بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء تأهبا للمواجهة المحلية التي يطمح فيها الهلال مواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية لتحقيق الفوز والاحتفاظ بالصدارة.