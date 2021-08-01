توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية في الولايات الغربية

الخرطوم: السوداني

حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وعواصف رعدية بولايات” دارفور”، وقالت إن ذلك قد يتسبب في جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من اليوم إلى صباح غد الاثنين.

ودعت الوحدة في تحذيرها، مستخدمي طرق المرور السريع للقيادة بحذر، وقاطني المناطق المكشوفة والمنخفضة لاتخاذ التدابير اللازمة، والمواطنين مراعاة وتنظيم أنشطتهم الخارجية بحسب التنويه، مشيرةً إلى تأثر مناطق سلسلة جبال البحر الأحمر بالغبار المثار خلال ساعات النهار.

وأضافت الوحدة أن الفاصل المداري يمر اليوم الأحد بشمال كسلا وشمال مدينة أبو حمد وجنوب دنقلا وشمال كريمة والولايات الغربية، ومن المتوقع أن يُحافظ على موقعه خلال فترة التوقع.