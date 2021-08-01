انهيار 1.300 منزل و15 مدرسة جراء السيول التي اجتاحت محلية الفاو

مُتابعة: اليسع أحمد

كشف المُدير التنفيذي لمحلية الفاو بولاية القضارف، ياسر بابكر عن انهيار 1.300 منزل، وانهيار 15 مدرسة لمرحلتي الأساس والثانوي وتشريد 1.300 أسرة من منازلهم جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة الفاو في الحادي والعشرين من يوليو الماضي.

وقال بابكر في تصريح خاص لـ(السوداني)، إن السيول والفيضانات أدت إلى غمر كامل لمُؤسسات الدولة بالمحلية متمثلة في: مباني المحلية نفسها، مكتب الثروة الحيوانية، قسم الشرطة، مكتب الأراضي والمساحة، محكمة الفاو، مؤسسة الرهد الزراعية ومحطتي المياه، وأكّد تضرُّر 12 حيّاً سكنياً بالمدينة وتشريد مواطنيها للعراء، ونوّه إلى إيواء المتضررين حالياً بالمعسكرات، حيث تم توزيعهم على 9 معسكرات بكُلٍّ من استراحة الري، والمعهد الحرفي ومدارس الأساس والثانوي بالاحياء التي نجت من السيول والفيضانات، وشكا من نقص حاد في الخِيام بالمعسكرات، وناشد الدولة ومنظمات المجتمع المدني والخيِّرين بالتّدخُّل العاجل والمُساهمة في درء آثار السيول بتوفير الآليات ومعينات الإيواء والمواد الغذائية للمتضررين بالمعسكرات، وتوقّع عودة الحياه إلى طبيعتها بالأحياء وعودة المتضررين لمنازلهم خلال 10 أيام إذا تمت استجابة عاجلة لمطالبهم.