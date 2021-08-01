والي سنار لـ”السوداني”: الوضع خطيرٌ وأرسلنا استغاثة للمركز

سنار: عبد الرؤوف طه

دقّ والي سنار الماحي سليمان، ناقوس الخطر بولايته بعد مُحاصرة السيول والفيضانات لعدة مدن بالولاية، وحذر الماحي من تكرار فيضان العام الماضي التي اجتاحت الولاية وأدت لهدم وإتلاف آلاف المنازل والمئات من البساتين الزراعية بالولاية.

ووصف الماحي الوضع بالخطر، وقال لـ”السوداني”، إن الوضع على حافة الفيضان، وإن الولاية في أعلى درجات الاستعداد.

وأضاف: حتى الآن الوضع تحت السيطرة، وكشف عن تقدمه بطلب استغاثة لحكومة المركز لإرسال مُعينات تساعد في السيطرة على الفيضان، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا استجابة من أي جهة رغم النداء العاجل.