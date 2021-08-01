مديرة المعونة تبحث الدعم التنموي الأمريكي للسودان

الخرطوم: السوداني

قالت المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامنثا باور، إنّها لمست التغيير والأمل في الشارع السوداني رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

والتقت باور برئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم الأحد، وتناول اللقاء، مسألة التعاون التنموي والإنساني في ظل العلاقات السودانية الأمريكية المُتطوِّرة، والتي ترغب الحكومة الأمريكية التركيز عليها كاستراتيجية للاستقرار والنمو في السودان وبما يُعزِّز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين المشتركة، فضلاً عن الدعم الأمريكي المقترح للسودان البالغ قدره (٧٠٠) مليون دولار والذي سيتم توظيفه على الأولويات التنموية للحكومة.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، تعقيدات الانتقال، وقدّم في هذا الصدد شرحاً وافياً لمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) وأولوياتها السبع.