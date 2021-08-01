الرئيس التنفيذي لفيزا يزور السُّودان

الخرطوم: هالة حمزة

يصل السودان غداً الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أندرو توري، في زيارة تستغرق يومين، تُعد الأولى من نوعها منذ إصدار أول بطاقة فيزا مصرفية في السودان من بنك المال المتحد في وقت سابق من العام .

ويلتقي رئيس فيزا ببعض المصارف والمؤسسات المالية الشريكة الحالية والمُحتملة وكبار المسؤولين الحكوميين لبحث تعزيز فرص التعاون .

وقال أندرو توري في تصريحات استباقية للزيارة، إن السودان يحفل بإمكانيات استثمارية مهمة ويشهد العديد من التطورات الاقتصادية المُبشِّرة، منها التزامه بالشراكة مع الحكومة والمؤسسات السودانية لدعم أهداف التحول الاقتصادي ومساعدة السودان على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتوسيع وصول المزيد من المستهلكين والشركات للاستفادة من المدفوعات الرقمية وتوظيف تقنياتها لدعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي بالسودان .

يُذكر أنّ فيزا تتعاون آنياً مع شركاء مُرخّصين في السودان لمساعدة الدول في بناء اقتصاد أكثر قوةً وشمولية .