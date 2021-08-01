مُدير الدفاع المدني بالقضارف لـ(السُّوداني): شفطنا 95% من مياه السيول بالفاو ونتوقّع فيضانات بمحليتي الرهد والمفازة

مُتابعة: اليسع أحمد

كَشف مُدير إدارة الدفاع المدني بولاية القضارف ومُقرِّر اللّجنة العُليا لطورائ الخريف بالولاية، العميد شُرطة أسامة عبد الغني خلف الله، عن شفط 95% من نسبة المياه والسيول التي اجتاحت مدينة الفاو.

وأكّد خلف الله في تصريح خاص لـ(السوداني)، سلامة المواطنين وعدم حدوث أي خسائر في الأرواح جراء السيول، ونوّه إلى تضافر الجهود واستنفار كامل لقوات الدفاع المدني بالمحلية والولاية وإرسال قوة إسناد من ولاية الجزيرة وقوة التدخل السريع بالمجلس القومي للدفاع المدني من الخرطوم أسهم في إنقاذ الأسر في وقت وجيز من حدوث الفيضان.

وقال إن الخسائر انحصرت فقط في المنازل والمرافق الحكومية، وأشاد بدور وزارة البنى التحتية لقيامها بالدور المتعاظم لدرء الكارثة، وكشف عن توقف محطتي المياه بالمحلية مما أدى لأزمة عطش حادة وانعدام تام لمياه الشرب بالمحلية، ونوّه إلى أن إدارة الدفاع المدني عملت على توفير مياه الشرب للمواطنين عبر التناكر وستظل حتى استئناف المحطات لعملها وانجلاء الأزمة.

وحَذّر خلف الله المواطنين قاطني القُرى المُتاخمة لأنهُر الرهد وعطبرة وسيتيت وباسلام بتوخي الحيطة والحذر من حدوث فيضانات مُقبلة، وتوقّع حدوث فيضانات بمحليتي الرهد والمفازة مثلّما حدثت في العام 2018م، وطالب المُواطنين بعدم عبور المجاري والخيران أثناء وبعد هطول الأمطار لتجنب حالات الانجراف والغرق، مُشيراً إلى تسجيل 13 حالة غرق بمحليات الولاية للعام الماضي.