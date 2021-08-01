لدى لقائه بالنائب الأول للسيادي.. وفد أمريكي يبدي تطلعه إلى بناء شراكة استراتيجية بين البلدين

الخرطوم: السوداني

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم وفداً أمريكياً، يضم أعضاء سابقين في الكونغرس الأمريكي ودبلوماسيين سابقين ورجال أعمال وممثلين لعدد من المنظمات الطوعية.

واستمع الوفد إلى شرح من النائب الأول حول الأوضاع في السودان، بداية من التغيير وتشكيل الحكومة الانتقالية وتوقيع السلام مع حركات الكفاح المسلح.

وأشار سيادته إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية، خاصة أن السودان عانى من عُزلة دولية لفترات طويلة، وأوضح أن السودان على استعداد لاستقبال الاستثمارات من جميع دول العالم وفي المجالات كافة.

من جانبهم ثمّن أعضاء الوفد الأمريكي، العلاقات السودانية الأمريكية التي قالوا إنها تشهد تطوراً ملحوظاً في أعقاب التغيير الذي شهدته البلاد، وأبدوا تطلعهم إلى بناء شراكة استراتيجية بين البلدين تخدم المصالح المشتركة للشعبين، مؤكدين استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان خلال المرحلة المقبلة.