نقل الغنوشي إلى المستشفى العسكري

تونس: وكالات

أبلغ مستشاران لزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، وكالة رويترز بأنه تم نقله إلى المستشفى العسكري، الأحد.

وأصيب الغنوشي (80 عاما) بفيروس كورونا المستجد، الشهر الماضي، وأمضى أسبوعا في المستشفى العسكري.

وكان الحساب الرسمي للغنوشي على فيسبوك قد ذكر أنه تعرض لـ”وعكة صحية”، السبت، نقل على إثرها للمستشفى، ثم غادرها بعد إجراء الفحوصات وتلقى العلاج.

ويجد الغنوشي نفسه في خضم أزمة سياسية بعد أسبوع من إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تجميد أعمال مجلس النواب لثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه وتولي الرئيس نفسه السلطة التنفيذية.

ونددت حركة النهضة، التي يتزعمها الغنوشي، بهذه الإجراءات ووصفتها بـ”الانقلاب”.

وبعد إجراءات سعيّد، نفّذ الغنوشي اعتصاما لمدة 12 ساعة أمام مقر البرلمان ومنعه الجيش من دخوله.

ويوم الخميس، دعا الغنوشي إلى حوار وطني في البلاد، وأبدى في مقابلة مع وكالة فرانس برس استعداد حزبه لـ”أي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية”.