سامنتا : إدارة بايدن ماضية قدماً في الشراكة التنموية مع السودان

الخرطوم : السوداني

قالت المديرة التنفيذية للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، سامنتا باور ، إن إدارة الرئيس جو بايدن عازمة على المضي قدماً في شراكتها التنموية مع السودان وتقديم كل ما يمكن لمساعدة الحكومة الانتقالية لانجاز مهام الانتقال التي وصفتها بالمعقدة والجسيمة.

واكدت أن موارد الوكالة الامريكة للتنمية ستتاح ايضا لانجاز عمليات ومؤسسات العدالة الانتقالية التي لابد أن تشمل المصالحات المجتمعية لاستعادة السلم الاجتماعي ومحاسبة الذين ارتكبوا جرائم في الحرب الاهلية واثناء الثورة الشعبية.

وأوضحت في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس ، ان الاولوية في الوقت الراهن ستكون لقضايا العون الانساني ودعم التحول الديمقراطي والمساهمة في بناء القدرات واصلاح وتطوير المؤسسات بالشكل الذي يتيح لها اجتذاب مقدرات الشباب السودانيين والافساح لهم وتوفير فرص العمل المستحقة لهم بإنجاز التغيرات والاصلاحات الادارية والقانونية لرفع كفاءة اجهزة الادارة الحكومية واصلاحها وتحديثها.

وتابعت :” اتفهم تطلع السودانيين لحلول سريعة للمشكلات الكثيرة التي يعانون منها لكنها قالت إن ذلك امر يحتاج لجهد وموارد ووقت بالتأكيد”.

ووصفت سامنتا خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم امس ماحدث في السودان (بالمعجزة) .

وأضافت :” انا واحدة من الذين لم يتصوروا أن التغيير الذي حدث في السودان يمكن أن يحدث وبتلك الطريقة التي اظهر فيها السودانيون شجاعة فائقة وبصيرة نافذة ألهمت الناس في مختلف بقاع العالم”.