انطلاق احتفالات العيد السابع والستين للقوات المسلحة

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوات المسلحة عن انطلاق احتفالاتها بالعيد السابع والستين ، التي تستمر حتى الرابع عشر من اغسطس الجاري .

ونقل تعميم صحفي صادر عن هيئة الإعلام العسكري عن قائد القوات البرية بالجيش ،الفريق عصام محمد حسن كرار القول :” إن الاحتفال لهذا العام يجيء و قد أعادت القوات المسلحة انتشارها في الحدود الشرقية وبسطت سيطرتها على أرض الفشقة”.

و أبان كرار أن فعاليات العيد تشتمل على مهرجان الإبداع العسكري و معارض ستقام في المتحف الحربي بالإضافة إلى المنافسات الرياضية التي تقام بمباراة كأس القائد العام لكرة القدم و سباق الدراجات الهوائية والعديد من المناشط الرياضية الأخرى عطفاً على إقامة أسواق للبيع المخفض و العيادات العلاجية المجانية للجمهور في ولاية الخرطوم.

و أشار إلى أن فعاليات العيد ستبدأ من الأول من أغسطس و حتى الرابع عشر منه حيث تختتم بتشريف رئيس مجلس السيادة ، القائد العام للقوات المسلحة و عدد من الدستوريين و قادة العمل التنفيذي وشركاء السلام.