(60%) نسبة نجاح شهادة الأساس بشمال دارفور

الخرطوم : السوداني

قالت وزارة التربية والتعليم بوﻻية شمال دارفور، إنّ نسبة النجاح في امتحانات شهادة الأساس بلغت 60.72%.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور،امس، نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس بالولاية بالمجلس التشريعي الانتقالي بالفاشر .

وطبقاً لـ(باج نيوز) فقد أوضح المدير العام لوزارة التربية والتعليم إدريس محمد عبد الله، تفاصيل النتيجة، حيث بلغ عدد الجالسين للامتحان 37372 تلميذ وتلميذة بنسبة نجاح بلغت 60،72%.

وأشار إلى أنّ محلية الواحة جاءت الأولى على مستوى محليات الولاية بنسبة نجاح 75،4% ،بينما جاء التلميذ مسعود إدريس جمعة جاسر الأول على مستوى الولاية من مدرسة مجمع محمود للتعليم الخاص بكبكابية وحصل على 279،9 درجة .