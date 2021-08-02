استقرار موقف امدادات السلع الاستراتيجية

الخرطوم: السوداني

اكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد يوسف أهمية التنسيق المحكم بين كافة آليات العمل بغرفة السلع الاستراتيجية والمتابعة المستمرة من خلال إعداد تقارير دورية توضح مدى الاستجابة للخطوات والاجراءات التي اتخذتها في توفير متطلبات عمل الغرفة حتى تحقق اهدافها المنشودة

أكد ذلك في اجتماع الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية بالأمانة العامة للمجلس والذي وقف على امدادات السلع الاستراتيجية، واطمأن على توفرها والاستقرار الذي يشهده مجال توفير السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

ووقف الاجتماع على المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباءوصيانة المحطات لتحقيق امداد كهربائي مستقر موجها بتذليل معوقات صيانة المحطات.

ومن جهة اخرى وجه الاجتماع بتسهيل كل المطلوبات لتوفير الدواء لا سيما المنقذة للحياة.