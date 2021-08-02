وكيل الموارد المائية: جاهزون لحل اختناقات الري

الخرطوم : رحاب فريني

أكد وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبدالرحمن جاهزية وزارته لحل مشاكل اختناقات الري حال حدوثها، اضافة لتوفير المياه في شهر سبتمبر لتفادي حدوث صبنات.

وقال في تصريح لـ(السوداني) إن الري تكميلي في هذه العروة، مبينا أن فتح خزان الروصيرص بهدف افراغ الطمي وسوف يتم التخزين بعد شهر أغسطس في الأحوال العادية، وقلل من حدوث أي مشاكل في الري في العروة، مؤكدا أن الإيراد اليومي للمياه طبيعي.

وقال ضو البيت إن الوزارة بها آلية تتولى مسئولية الإخطار المبكر حال زيادة الإيراد اليومي للمياه .