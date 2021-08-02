مبادرة سودانية لمحاصرة الجائحة

كلام الناس

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نورالدين مدني

Stop Covid spread

عقب انتشار جائحة كوفيد 19 المتناسلة في ولاية نيو ثاوس ويلز باستراليا اقترح ناصر عبدالله عكير – الناشط المجتمعي في السودان ومصر وأستراليا حفيد الشاعر السوداني الكبير عكير الدامر- إنشاء قروب في الواتساب للمساهمة في محاصرة الجائحة.

وجد الاقتراح مساندة وسط الجالية السودانية بسدني خاصة من الطبيبات والأطباء الذين شرعوا في تقديم بعض المداخلات التنويرية عن الجائحة والإجابة عن أسئلة المتداخلين في القروب، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور أحمد علي نائب رئيس نقابة الأطباء السودانيين باستراليا رئيس مكتب النقابة بسدني والدكاترة أحلام وعبير وسهير علي ومجدي زكي وابراهيم علي المدير الإعلامي لنقابة الأطباء السودانيين باستراليا.

يهدف القروب – الذي وجد مساندة مقدرة من عدد من بنات وأبناء الجالية السودانية مثل نانسي نصر و نادر ابراهيم خليل – لنشر المعلومات الطبية وإفادات الأطباء والاختصاصيين وتكثيف التوعية بمخاطر الجائحة وبضرورة التطعيم وعدم السماع للشائعات المضللة الرافضة للتطعيم. بدأ القروب بالفعل في تلقي أسئلة المتداخلين وخصصت فترات معينة للأطباء للرد على الأسئلة والاستفسارات عن الآثار الجانبية التي قد تحدث للبعض عقب التطعيم، وأصبح القروب ساحة مفتوحة للأطباء والاختصاصيين للمشاركة في هذه الحملة التنويرية لمكافحة انتشار الجائحة مثل مشاركة د. رمسيس وديع جيد الذي نشر فيديو تنويريا حول الجائحة في القروب.

هناك مشروعات مطروحة لدعم هذه المبادرة مثل الندوات الإسفيرية عبر برنامج زووم ووسائط التواصل الإلكترونية ، إضافة للمشروعات السودانية المطروحة في قروبات أخرى مثل ندوة سوداناب الثقافية التي من المقرر أن يتحدث فيها الدكتور نادر حيدر عبيد بمشاركة أطباء آخرين.

ونحن نثمن هذه المبادرات السودانية لابد من تقديم تحية مستحقة لرئيسة حكومة نيوساوث ويلز بريجيكليان وأركان حربها الذين يطلعون الرأي العام أولاً بأول بكل التطورات والمستجدات المتعلقة بالجائحة وما يجب اتباعه، وعبرها نحيي كل العاملين بمختلف تخصصاتهم في مكافحة الجائحة.

التحية موصولة لكل ملائكة الرحمة الذين يعملون في هذه الظروف الصحية الصعبة، وننتهز هذه الفرصة لنحيي كل الطبيبات والأطباء وكل العاملين في الحقل الصحي في جميع أنحاء العالم الذين يواصلون الليل بالنهار وهم يجتهدون في محاصرة هذه الجائحة ونترحم على من استشهدوا الذين دفعوا حياتهم فداء لإنقاذ الآخرين، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يوفق كل القابضين على جمر هذه الرسالة الإنسانية ويحفظهم ويوفقهم في محاصرة جائحة كوفيد 19 المتناسلة.

ربنا يلطف بكم وبنا وبكل عباده ويرفع الوباء عن العالم.