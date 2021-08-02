بحضور بن هزام وبرقو الكشف عن ترتيبات استضافة الإمارات لمعسكر صقور الجديان

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن ترتيبات استضافة معسكر منتخب السودان، في إطار تحضيراته لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وبطولة كأس العرب 2021.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، والذي عقده اتحادا الإمارات والسودان لكرة القدم امس، بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد الإماراتي، والدكتور حسن محمد عبد الله برقو، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد السوداني.

وجرى خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل المعسكر الإعدادي للمنتخب السوداني، والذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس الحالي ، ويخوض خلاله منتخب السودان، مباراتين وديتين أمام منتخب النيجر يومي 22 و26 من الشهر نفسه.

كما تم الكشف خلال المؤتمر، عن الطقم الجديد الذي سيظهر به المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2022، والذي قدمه اتحاد الإمارات لكرة القدم هدية إلى الاتحاد السوداني.

وأشاد بن هزام، بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن استضافة معسكر المنتخب السوداني تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وثمن إسهامات الجالية السودانية، وخاصة في الجانب الرياضي، لافتاً إلى البصمة الواضحة للاعبين السودانيين في بدايات الكرة الإماراتية.

وأعلن عن وضع برتوكول صحي للحفاظ على سلامة أعضاء البعثة السودانية، أثناء وجودها في الإمارات، إضافة لتجهيز الملاعب الخاصة بالتدريبات والمباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السوداني، متمنياً أن يعيد المعسكر سيناريو نجاح كلاسيكو الكرة السودانية الذي جمع بين الهلال والمريخ في 2018، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ومن جانبه، شكر الدكتور حسن برقو، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على توجيهاته الكريمة الخاصة بتوفير جميع المتطلبات التي يحتاجها المنتخب السوداني.

وقال: “شكرنا يمتد إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حيث يحرص اتحاد الإمارات على دعم المنتخب السوداني، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين”.

كما تقدم بالشكر للأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ولفريق عمله على جهودهم الكبيرة من أجل إنجاح المعسكر، وتوقع أن يعود المعسكر بفوائد كبيرة على المنتخب السوداني، بعدما توفرت له كل أسباب النجاح، وبعدما قام الاتحاد الإماراتي للكرة بتلبية جميع المتطلبات التي يحتاجها المنتخب.