الخارجية تُعيِّن كفيفين في وظائف دبلوماسية

الخرطوم: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أنّ وزارة الخارجية – لأول مرة في تاريخها – قامت بتعيين كفيفين في وظائف دبلوماسية. ونشرت مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية أمس، كشوفات الذين تم اختيارهم لشغل سكرترين أوائل والبالغ عددهم (٣٠). و(٢٠) لشغل وظيفة مستشار.

وتم اختيار اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة (كفيف) فى درجة المستشارين. وبحسب معلومات (السوداني)، فإن اللوائح سواء في الخدمة المدنية أو لوائح الخارجية لا تمنع تعيين شخص كفيف أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبحسب مراقبين، تُعد هذه الخطوة انتصاراً لذوي الاحتياجات الخاصة، في نيل حقوقهم التي كفلتها القوانين.