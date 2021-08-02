وزارة الإعلام تطرح (3) مشروعات قوانين خاصّة بقطاع الإعلام للتداول

الخرطوم: السوداني

قدّمت وزارة الثقافة والإعلام، لأهل الصحافة اليوم، (3) مشروعات قوانين خاصة بالإعلام، للتباحُث والتداول في مؤسساتهم ومنابرهم المُتعدِّدة.

وقال وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، في مؤتمر صحفي عُقد بالوزارة، إن مسودات مشروعات القوانين خاصّة بمراجعة سياسات وقوانين قطاع الإعلام في السودان تمر الآن في مسارها التشريعي بمرحلة المُناقشة العامة والتي تُعد أهم خطوة في المسار توطئةً لإجازتها كقوانين في شكلها النهائي.

ودعا بلول بحسب – وكالة السودان للأنباء – كافة جهات الاختصاص الإعلامية إلى ضرورة العمل بجدية من أجل إنجاز قانون للإعلام يتماهى وروح ثورة ديسمبر المجيدة “التي جعلت ما نعيشه بالأجواء المُعاشة حالياً وما يطرح من قوانين تُليق بالإنسان مُمكنة للتداول والمُناقشة كقوانين داعمة للحريات العامة من أجل سودان يعيش بحق واقع شعارات الثورة (حرية.. سلام وعدالة)”.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن وفوداً من جهات الاختصاص سوف تقوم بجولة واسعة تطوف خلالها كافة الولايات من أجل التنويه بالقوانين الثلاثة التي تم إعدادها حتى الآن، إضافةً إلى قانونيين آخرين فنيين يجرى العمل على إعدادهما لتكتمل جُملة القوانين في هذا المنحى خمسة قوانين لقطاع الإعلام.

ورحّب الوزير بأيِّ أطروحات أو توصيات يتم تقديمها من كافة الجهات الإعلامية تتعلّق بتطوير مسودة القوانين، داعياً كافة المؤسسات الإعلامية إلى العمل على قيام وِرَش عمل لبحث وعرض هذه المسودات ومُعالجاتها وتنقيتها من كافة الشوائب وترميم أوجه القصور فيها إن وُجدت، خاصة وأنّه ما زال هناك مُتّسعٌ من الوقت عبر شهري أغسطس وسبتمبر لتتم إجازة هذه القوانين بواسطة المجلس التشريعي.

وأعلن عن أن كافة إمكانيات وزارته سوف تُوضع لخدمة الإعلاميين وتدريبهم ورفع قُدراتهم عبر مؤسسات الوزارة المُختصة “أكاديمية السودان لعلوم الاتصال”، مشيراً إلى أنّ وزارته حريصة على العمل لإيجاد هيكلة رواتب ومخصصات تُليق بالصحفيين لتُمكِّنهم من أداء دورهم على أتم وجه.

وكشف عن أنه سيتم تدشين مَنَصّة الناطق الرسمي باسم الحكومة في 17 أغسطس الجاري لتنطلق عملية تدفق المعلومات من أجل أن يشهد المواطن تنمية وترقية الأداء الحكومي في كافة المجالات.