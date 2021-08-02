الوفد الأمريكي يتعرّف على فُرص الاستثمار في قطاعي الكهرباء والنفط بالسودان

الخرطوم: السوداني

اجتمع وزير الطاقة والنفط، المهندس جادين علي اليوم، بالوفد الأمريكي الزائر للبلاد، واطّلعهم على الفرص المطروحة للاستثمار في قطاعي الكهرباء والنفط. ويضم الوفد الأمريكي أعضاءً سابقين في الكونغرس الأمريكي ودبلوماسيين سابقين، ورجال أعمال وممثلين لعدد من المنظمات.

وأوضح جادين أن شبكة الكهرباء تغطي فقط 40% من السودان، وأنّ الـ60% خارج الشبكة، الشيء الذي يُوضِّح الفُرص المُتعدِّدة للشركات الأمريكية للدخول في الاستثمار بقطاع الكهرباء.

من جانبه، أكّد الوفد الأمريكي أنّ العلاقات السودانية الأمريكية تشهد تطوُّراً ملحوظاً في أعقاب التغيير الذي شهدته البلاد، وأبدوا تطلُّعهم لدراسة المشروعات المطروحة للاستثمار، موضحين استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان خلال المرحلة المُقبلة.