تفاصيل اقتحام حقول هجليج وإيقاف ضخ النفط من قِبل مُحتجين

الخرطوم: ابتهاج متوكل

اقتحم مُحتجون، حقول إنتاج النفط بمنطقة هجليج بولاية غرب كردفان، اليوم الاثنين، وأوقفوا محطة ضخ حقل (بامبو) الفرعي لنحو ساعتين، قبل أن تتمكّن الإدارة من إقناعهم بضرورة استئناف العمل.

وقال وزير النفط والطاقة، المهندس جادين علي عبيد لـ(السوداني)، إن الوزارة شرعت في معرفة التفاصيل الكاملة لما حدث، بعد دخول مجموعة من المُحتجين – من أهالي المنطقة – للحقول وإيقاف طلمبة الضخ في محطة بامبو لساعتين.

وأشار إلى أن أسباب الاحتجاج ربما تتعلّق بالخدمات الاجتماعية في المنطقة.

وأكد الوزير استئناف عملية ضخ النفط، بعد تفاهُمات أجرتها إدارة الحقل مع المُحتجين.