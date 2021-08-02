د. حمدوك يستقبل المخرج السوداني سعيد حامد

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه، عصر اليوم، المخرج السوداني الكبير سعيد حامد، بحضور وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.

تناول الاجتماع، أهمية الاستفادة الكبيرة من بيئة الحريات عقب الثورة العظيمة في الإنتاج الإبداعي بمختلف ضروبه، بما يهدف لمواكبة التغيير السياسي لتغيير ثقافي ومفاهيمي وفكري أكثر عُمقاً، وبما يخدم قيم حرية الفكر والضمير والنقد، وبما يؤدي لاستدامة السلام والديمقراطية وترسيخها كثقافة قبل أن تكون عملية سياسية.

كذلك تناول الاجتماع، أهمية عودة دور السينما واهتمام التلفزيون بالإنتاج الدرامي وخلق مختلف القنوات للمبدعين بما يساهم في إدارة التنوع بالبلاد وتعريف السودانيين بذاتهم وتاريخهم والتقريب بينهم بما يهدف لصناعة أمة مواطنين قوية.