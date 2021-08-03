صحة الخرطوم توقف دخول المرضى إلى العناية المكثفة والوسيطة بسبب انْعِدام الأدوية

الخرطوم: السوداني

أوقفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم التنويم بالعناية المكثفة والوسيطة بمراكز العزل بالولاية، بسبب الأزمة الحادة في الأدوية.

وأفادت الوزارة في خطاب معنون إلى وكيل وزارة الصحة الاتحادية، بإيقاف دخول المرضى إلى العناية المكثفة والوسيطة بمراكز العزل بالخرطوم، بسبب نقص الامداد الدوائي، خصوصاً الأدوية المخدرة والمسكنة.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم “المكلف”، د. محجوب تاج السر منوفلي، أن مرّد أزمة الدواء نتيجة تأخر الامداد لأكثر من 4 أشهر، وعدم إيفاء وزارة الصحة الاتحادية بالطلبيات التي بطرفها.

وابدى مدير عام الصحة أسفه لاتخاذ هكذا قرار في ظل الجائحة المتفشية.