الدقير يكشف عن مراجعة استراتيجية حزب المؤتمر السوداني

الخرطوم : السوداني

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني ،عمر الدقير ، إن التوصيات الختامية للمؤتمر التنظيمي للحزب والذي انعقد في الفترة من 30 يوليو حتى الأول من أغسطس الجاري بقاعة نيلتون بالخرطوم تهدف، إلى مراجعة استراتيجية الحزب وتطوير الأداء التنظيمي وإجراء الإصلاح المؤسسي بالحزب.

وأوضح الدقير في حديث بمنبر وكالة السودان للانباء امس ، إن المؤتمر أوصى بوضع خطة لإدارة التغيير وانعكاس ذلك على دستور الحزب وأنظمته ولوائحه، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تم تسليمها لرئيس المجلس المركزي للحزب ولرئيس الحزب لعرضها علي المجلس المركزي والمكتب السياسي.

وقال الدقير إن المؤتمر التنظيمي للحزب يأتي لتقديم تجربة راشدة من حيث الممارسة الديمقراطية لتقتدي بها الأحزاب السياسية الأخرى في مؤتمراتها العامة وتداول السلطة، خاصة عبر الاستفادة من مجال الحريات في بناء أحزاب ديمقراطية، وسيادة القانون وتحقيقيه .