الحكومة الشمالية تعلن درجة الاستنفار لمواجهة خطر الفيضان

الخرطوم : السوداني

اعلنت الولاية الشمالية رفع الاستعداد والاستنفار لمواجهة آثار الخريف والفيضانات في ظل زيادة مناسيب النيل، ودعت والي الولاية بروفيسور آمال محمد عز الدين خلال ترأسها الاجتماع المطول للجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية بأمانة الحكومة بدنقلا، إلى تضافر الجهود وأخذ الحيطة والحذر حيث تناول الاجتماع الترتيبات النهائية لمجابهة موسم الخريف والفيضانات.

وأوضح المدير العام لوزارة البنى التحتية بالإنابة بالولاية، خالد موسى، في إفادات عقب الاجتماع أنه تم التطرق إلى الاحتياجات العاجلة لمحليات الولاية السبع، مشيرا إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في تعلية الجسور وترميمها، خاصة في الجزر ومناطق الهشاشة وتوفير الآليات والجازولين.