تمويل كندي لدعم وإعمار الغابات

الخرطوم : السوداني

استقبل والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان بمدينة سنجة السفير الكندي لدى السودان اندريال والمدير القطري لمنظمة الـ(فاو).

وقال السفير الكندي إن زيارته للولاية تأتي لتدشين مشروع دعم وإعمار الغابات الممول من الحكومة الكندية، مؤكدا أهمية الزراعة والثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي في توفير الغذاء.

وبحث اللقاء إمكانيات ولاية سنار في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.

من جانبه رحب الوالي بزيارة السفير الكندي لسنار، آملا أن تكون الزيارة مثمرة للتعاون مع الحكومة الكندية وتقديمها للدعم، خاصة في مجالات التكنولوجيا وتمويل المجتمعات و توفير وتحقيق الأمن الغذائي .