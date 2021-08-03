ملايين يورو لدعم هيكلة الصمغ العربي بشمال كردفان

الأبيض: السوداني

قدم الاتحاد الأوروبي منحة بمبلغ 10 ملايين يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع دعم هيكلة الصمغ العربي. جاء ذلك في اللقاء الذي عقده والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم أمس، بوفد الاتحاد الأوروبي الممول لمشروع دعم هيكلة الصمغ العربي بالسودان برئاسة الدكتورة فائزة صديق محمد أحمد المنسق الوطني للمشروع.

وأشاد والي ولاية شمال كردفان بالدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لهيكلة الصمغ العربي، مشيرا إلى جهود حكومة الولاية والحكومة الاتحادية لتعمير حزام الصمغ العربي بالولاية.

وقالت الدكتورة فائزة صديق لـ(سونا) إن زيارة الوفد للولاية تأتي للوقوف على الانشطة التي نفذت بمناطق عمل المشروع، مشيرة إلى الترتيبات والاستعدادات التي تمت لتنفيذ المرحلة الثانية التي تهدف إلى دعم سلسلة قيمة الصمغ.

وأبانت أن مكونات المشروع تتضمن دعم سلسلة القيمة للصمغ العربي وإدارة جودة إنتاجه وتطوير التسويق واستزراع مساحات بمناطق حزام الصمغ العربي بالولايات المستهدفة وبناء قدرات المجتمعات التي تبلغ 270 مجتمعاً في عشر محليات.

وأكد مدير المشروع بالولاية المهندس محمد إدريس إبراهيم ان المشروع حقق الكثير من الانجازات خلال الفترة الماضية شملت أنشطة سلسلة القيمة للصمغ العربي وبناء قدرات المنتجين وربطهم بشركات صادر الصمغ العربي التي وفرت التمويل اللازم.

وقال إن الوفد سيقوم بزيارات للمجتمعات وذلك للوقوف على مدى استفادتها من انشطة المشروع الداعمة لدعم سلسلة قيمة الصمغ.