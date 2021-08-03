ارتفاع تكلفة التشغيل ينعش ظاهرة تجزئة خطوط المواصلات

الخرطوم : عبيرجعفر

تشهد معظم خطوط المواصلات الطويلة زيادة في التعرفة، وعزا بعض اصحاب المركبات ذلك لارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة سعر الوقود مما انعكس على زيادة التعرفة .

واكد صاحب مركبة خط الخرطوم ليبيا عصمت آدم في حديثه لـ(السوداني)أن ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالخط ادى لزيادة التعرفة الى (150-200) جنيه للحافلات ، مشيرا الى ان معظم اصحاب المركبات اتجهوا للخطوط القصيرة والبعض الاخر لتقسيم الخط ، موضحا أن عدم صدور تعرفة رسمية انعكس سلبا على انتعاش وانتشار عمل السماسرة والسريحة بخطوط المواصلات. وقال صاحب هايس فضل الماحي يعمل بخط الخرطوم امدرمان ان زيادة الوقود الاخير انعكست على ركود وانعدام الركاب بسبب التعرفة، مبينا ان تعرفة خط الخرطوم الشهداء (200) جنيه اما الخرطوم ليبيا (250)جنيه

واشار الماحي لارتفاع اسعار الاسبيرات للضعف ما ادى لتراجع العمل عموما بخطوط المواصلات ، مشيرا الى أن التعرفة غير مجزية في ظل الارتفاع المستمر لمدخلات التشغيل .

وقال سائق روزا بخط الخرطوم الكدرو أن زيادة الاسبيرات والوقود انعكست على زيادة التعرفة الى (200) جنيه خاصة ان هذه الايام ودخول فصل الخريف تتاثر المركبات بوعورة الطرق ما يدخلنا في خسائر كبرى ، واوضح عدم وجود تعرفة رسمية لالزام السائقين فهنالك من يستغلون الوضع بزيادة التعرفة على مزاجهم ، مشيرا لوفرة المركبات بالمواقف وانها تحتاج لوقت اطول لتمتلئ بالركاب .