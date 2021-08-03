محافظ المركزي لـ(الكونجرس): السودان يريد دعما فنيا من البنك الدولي لتطوير انظمته

الخرطوم: السوداني

شدد محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين على تطلع السودان للاستفادة من الدعم الفني والالكتروني من قبل البنك الدولي لتطوير أنظمته لتناسب وتواكب الاستثمار الأجنبي بعد العزلة التي فرضت على السودان وبعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، موضحا لدى لقائه بوفد من اعضاء الكنغرس الامريكي ورجال أعمال أمريكان امس، أن ثمة تحديات وصعوبات برزت في مواجهة دخول السودان للمجتمع الدولي من جديد، مؤكدا ضرورة تهيئة وتحسين الأنظمة البنكية لتساعد في دخول الاستثمار في السودان.

واوضح المحافظ تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وإمكانية الاستفادة من البرامج والاتفاقيات بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتطوير ودعم النظام المصرفي وتهيئة للإنفتاح على الإستثمار الإمريكي .

من جانبه أوضح الوفد أن صندوق النقد والبنك الدوليين لديهم العديد من المشروعات والبرامج الخاصة بالدعم الفني في محتلف المجالات المالية والاقتصادية والإنسانية وان هذه البرامج من شأنها أن تسهم في تحسين وتهيئة المناخ للاستثمار في السودان. .