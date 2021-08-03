بعد كبح التهريب.. إنتاج السودان من الذهب يقترب من الضعف

الخرطوم: السوداني

قال ممثل الشركة السودانية للثروة المعدنية، إن إنتاج السودان الرسمي من الذهب تضاعف تقريبًا في النصف الأول من عام 2021م مع كبح السلطات لعمليات التهريب، مما يمثل نجاحًا جزئيًا في جهود إنقاذ الاقتصاد.

وقال رئيس التخطيط والبحوث في الشركة المملوكة للدولة الصادق الحاج، أمس، إن السودان سجل إنتاجًا بلغ 30.3 طنًا بين يناير ونهاية يونيو، مقارنة بـ 15.6 طن في نفس الفترة من العام السابق. وأضاف الحاج أن السودان حصل على إيرادات بنحو 38.2 مليار جنيه (86 مليون دولار) من مبيعات الذهب في النصف الأول من 2021، ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي إنتاج 100 طن بنهاية العام. وعزا الارتفاع إلى “الإجراءات القوية التي فرضتها وزارة المعادن ومؤسسات الدولة الأخرى لمنع التجارة غير المشروعة عبر الحدود”.

يسابق السودان الزمن بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في عام 2019، لتغيير مسار الاقتصاد الذي مزقته سنوات من سوء الإدارة والعزلة الدولية، مع زيادة كبيرة في مبيعات الذهب كعنصر رئيسي في ميزانية 2021.