السودان يؤكد لبيلاروسيا توفيره لضمانات لتنفيذ مشروعات الطرق والتنمية الحضرية

الخرطوم: السوداني

رحب وزير التنمية العمرانية والطرق الجسور عبد الله يحيى بزيارة وفد من شركة امكدور البيلاروسية للسودان برئاسة اليكس جدانوك وبحضور قنصل بيلاروسيا عبد العظيم محمد خير مساعد، مؤكدا استعداد وزارته للتعاون معها لتنفيذ مشروعات مشتركة في المجالات ذات الصلة بالطرفين.

وقدم الوزير لدى ترؤسه الاجتماع المشترك بمكتبه امس تنويرا عن التطورات السياسية بالبلاد والتحول الايجابي الذي حدث بعد ثورة ديسمبر المجيدة ، مؤكدا ايجاد بيئة عمل مشجعة للاستثمار والمستثمرين.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين السودان وبيلاروسيا ، مؤكدا الاستعداد لتوفير كل ما يلزم من متطلبات وضمانات للشروع في تنفيذ مشروعات في مجال الطرق والتنمية الحضرية بالاستفادة من إمكانيات الشركة الفنية والمالية، معلنا عن موافقته على قبول دعوة الشركة لزيارة بيلاروسيا.

من جانبهم استعرض كل من رئيس الوفد ومساعد قنصل بيلاروسيا بالسودان مجالات عمل شركة امكدور والشركات التي يمكن الاستعانة بها ببلاروسيا مشيرين الى التقدم العلمي والفني لبيلاروسيا وفرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وأبدى رئيس الشركة رغبتهم في التعاون مع الوزارة والاستثمار بالسودان وقدم الدعوة للسيد الوزير ومعاونيه لزيارة بيلاروسيا للوقوف ميدانيا على تجربتهم وزيارة مصانع وإمكانيات الشركة ومجالات الاختصاص فيما قدم كل من مدير هيئة الطرق والجسور ود. الهادي ابو ضفائر الأمين العام للصندوق القومي للإسكان شرحا عن برامجهم وآفاق التعاون المشترك بين الطرفين.