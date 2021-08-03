أميمة الكحلاوي : بآيٍ من الذكر الحكيم حسم الكحلاوي النقاش داخل سرادق العزاء

الخرطوم : سعيد عباس

قالت الاستاذة أميمة صديق الكحلاوي ابنة الفنان الراحل صديق الكحلاوي لـ(كوكتيل) إن والدها حسم احد النقاشات والجدالات في احد سرادق العزاء بأم درمان حينما احتد الحديث عن الفن وعن دور الفنان في المجتمع ورسالته واضافت قائلة بأن عددا من المتطرفين احتدوا في النقاش في دور الفنان و قالت إن والدها انبرى لهم وخاطبهم وقال إن المقام مقام حزن وعزاء وترحم على روح الفقيد وليس مقام جدال و عتاب، واضافت بأن الكحلاوي عندما انتهى من حديثه بدأ يتلو ويرتل بصوت جميل وعذب في احدى طوال السور وقالت إن سرادق العزاء كله انصت واستمع يتابع الترتيل الجميل حتى ختم الكحلاوي تلاوته وانصرف الجميع عن الجدال والمغالطات . وقالت اميمة إن والدها كان من حفظة القرآن الكريم يتلوه آناء الليل واطراف النهار بشيء من المواظبة والانضباط.