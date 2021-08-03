نجمة فريق الدفاع: العنف داخل المعب لا يفرق بين الرجال والنساء

الخرطوم سعيد عباس

قالت نجمة فريق الدفاع النسائي لكرة القدم فاطمة قدال (لكوكتيل) إن العنف داخل الملعب لايفرق بين رجل وامرأة، واضافت قائلة بأن العنف في كرة القدم النسائية ربما يكون احيانا اقوى واعنف من العنف في كرة القدم الرجالية وذلك لحرارة التنافس الساخن بين النساء وغيرتهن الفطرية للتفوق في شتى المجالات والاصعدة و قالت نجمة فريق الدفاع أنها ظلت تعشق كرة القدم منذ الطفولة رغم أن البنات كن يفضلن الكرة الطائرة في المدرسة، وقالت انها كانت تمارس لعبة كرة القدم مع زميلاتها في ملاعب كمبوني ، وقالت إن زميلاتها كن ينتظرن إنشاء فرق ومنافسات لكن الأمر طال مما دفع عددا من اللاعبات للهجرة إلى الخارج لممارسة الرياضة هناك ومنهن من وصلن أوروبا، وصبرنا على الحلم إلى أن أصبح حقيقة بفضل مجهودات كبيرة، وذكرت لقناة (النيل الازرق) أن التجربة حققت نجاحا كبيرا وأفرزت مواهب جيدة استحقت الأختيار لارتداء شعار المنتخب الوطني وقالت إن هذا شرف كبير لها ولزميلاتها، وعزت هجرة عدد كبير من اللاعبات الماهرات لتأخر تكوين فريق كرة القدم النسائي بصورة رسمية