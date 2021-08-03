وزير الصحة يزور الشاعر إبراهيم ابنعوف ويتكفل بعلاجه

الخرطوم : سعيد عباس

سجل وزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب، ووكيل الوزارة، د. تيسير محمد عثمان زيارة تفقدية للوضع الصحي للشاعر الكبير ابراهيم ابنعوف بمنزله بأم درمان ام بدة الحارة (11) في اليومين الماضيين، وراجع الوزير الحالة الصحية للشاعر ابنعوف وسط جمع كبير من اهل واصدقاء الشاعر ابراهيم ابنعوف بحضور جمع من الاهل والاصدقاء والجيران وعدد من الفنانين الذين كانوا في استقبال وزير الصحة بمنزل ابنعوف، بجانب جمع مقدر من اعيان منطقة (اوسلي) مسقط رأس الشاعر فيما قرأ احد الحاضرين قصيدة الشاعر الكبير السر عثمان الطيب شاعر قصيدة (بحر المودة) الذي ناجى في قصيدته التي جاءت بعنوان ( البكرة قايم ) منطقة (اوسلي) وذكر ابنعوف في احد ابياتها وقال ( أوسلي الولوفة.. مشتاق أشوفه… وأسمع روائع ود ابنعوفه) فيما كان هنالك برنامج مصاحب لعدد من فناني (الطمبور) يتقدمهم الفنان عبد القيوم الشريف وغنى معظم الفنانين الموجودين روائع ود ابنعوف وصار الحضور (كورسا) مصاحبا حتى امتلأت الدار بالمارة من اهل الحي عندما علا صوت الفنان عبد القيوم الشريف، وذلك بمصاحبة بث اثيري مباشر من اذاعة ” FM.100″ حينها اعلن الوزير عن تبنيه علاج الشاعر ابراهيم ابنعوف حتى يعود سليما معافى للساحة الفنية. وقال الاذاعي والاعلامي المعروف عوض أحمدان ومنسق تلك الجلسة الفنية إن زيارة الوزير كان لها مردودها الايجابي على دواخل ود ابنعوف وامتدح دور الوزراة من خلال مسؤولياتها المجتمعية وقال إن تكريمهم وزيارتهم لود ابنعوف تعتبر زيارة وتكريما لكل المبدعين.