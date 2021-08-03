والي الخرطوم يعتمد نتيجة مرحلة الأساس تمهيداً لإعلانها بالخميس

الخرطوم: السوداني

اعتمد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد، نتيجة امتحانات شهادة الأساس بالولاية بعد إجازتها بصورتها النهائية تمهيداً لإعلانها بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي بعد غدٍ الخميس.

وأعاد والي الولاية، النتيجة إلى مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية أمس الاثنين بعد اعتمادها عقب تسلمها منه الأحد.

وجلس في شهر مايو الماضي نحو 190,599 تلميذاً وتلميذة لامتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم في (987) مركزاً داخليا بمحليات الولاية المختلفة، بجانب (15) مركزاً خارجياً تم توزيعها بواقع مركزين في كل من السعودية، ليبيا، مصر، تشاد، ومركز واحد بكل من كينيا، أوغندا، أديس أبابا، باكستان، إندونيسيا، بكين وقطر.