مطربة سودانية تتعرض لصعقة كهربائية أثناء تقديمها لوصلة غنائية

نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ظهرت فيه مطربة سودانية وهي تقدم وصلتها الغنائية أعلى المسرح قبل أن تتعرض لصعقة كهربائية دفعتها للصراخ والسقوط أرضاً.

وبحسب فيديو رصده موقع (النيلين) فقد بدأت المطربة الغناء بصورة طبيعية وسط بهجة المعازيم وأصحاب المناسبة ليتفاجأ الجميع بعد دقائق بصراخ الفنانة الذي كان واضحاً في المقطع وسقوطها على الأرض.

كما أظهر المقطع أيضاً أحد أفراد فرقتها الموسيقية وهو يحاول مساعدتها بعد سقوطها على الأرض عبر إمساكها لكنه أصيب أيضاً. ليجتمع بعد ذلك الحضور الذين التفوا حولها في محاولة انقاذها إلا أن زمن التصوير كان قصيراً ولم يكشف عما فعله الحاضرون في محاولة انقاذها.

من جانبهم توقع نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون سبب الصقعة الكهربائية التي تعرضت لها الفنانة المايك أو أحد الأسلاك الكهربائية الموصلة عن طريق الساوند سيستم.