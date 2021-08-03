المطرب عمار فرنسي : أرفض الشهرة عبر الأغاني الهابطة ..

الخرطوم: كوكتيل

قال المطرب الشاب عمار فرنسي أنه يرفض الشهرة عبر بوابة الأغاني الهابطة لأنها تكون خصما على الفنان وتاريخه.

وأشار فرنسي خلال استضافته على قناة النيل الأزرق، الى أن الفن مسئولية أخلاقية تفرض على الفنان قيادة المجتمع بالفن الرفيع بعيدا عن الابتزال، وقال إن كان يسعى للشهرة لحققها قبل سنوات بالاتجاه للأغاني الهابطة، منوها الى أن لديه مشروعه الفني ويفضل أن يظهر للجمهور بأعماله الخاصة التي يملك منها رصيدا طيبا.

وثمن عمار فرنسي خطوات عدد من زملائه الشباب الذين يحرصون على الإطلالة للناس من خلال أعمالهم الجادة وأغنيات الفنانين الكبار، آملا أن يرتقي الجيل الحالي من الفنانين الى مستوى المسئولية وأن يسعوا جميعا لمحاربة أشكال الغناء الدخيلة حتى تعود الساحة الفنية لسابق عهدها.