لم يبرم عقودات معهم المريخ يتخلص من المغربي ومصير مجهول للفرنسي

علمت ( السوداني) ان رئيس المريخ سوداكال اكد رحيل الثنائي وعلى رأسهم مدرب الحراس الفرنسي فريدريك الى جانب المعد البدني المغربي عبد الرافع وبحسب مقربين من الاخير فإن النادي لم يبرم عقودات من الاصل مع الثنائي وكان هناك تخلف عن الوعودات لاكثر من مرة وهو ما اعتبره الثنائي مقدمة للتخلص منهما وبدأ ذلك واضحا من رفض مدرب الحراس الفرنسي فريدريك والذي سبق له العمل مع غارزيتو في الهلال من العمل مرة اخرى مع المدرب خلال تجربته الحالية بالمريخ واسر مدرب الحراس لبعض الشخصيات المقربة اليه بانه لا يرغب في خوض التجربة بينما اكدت مصادر مقربة من غارزيتو بان الاخير لا يمانع استمرارية مدرب الحراس الحالى إلى حين تقييمه او التعاقد مع مدرب آخر بشكل فوري في حالة عدم استمراريته.