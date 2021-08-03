الثلاثي لا يعتمد عليه .! حراسة المرمى هاجس يؤرق الفرنسي ونجله

تقرير اخباري : السوداني

بدا واضحا أن التردي المريع في مركز حراسة المرمي بالمريخ يعتبر بمثابة الهاجس المؤرق بالنسبة للمدرب الفرنسي غارزيتو ونجله انطوني وتفاجأ الاخير بالمستوى الفني الذي ظهر به بعض اللاعبين في المباراة الاخيرة امام الاهلي الخرطوم ودون العديد من الملاحظات بشأنهم قبل أن يعود ويدون بعض الملاحظات حول بعض المراكز تحديدا وعلى رأسها حراسة المرمى، وابدى الطاقم الفرنسي قلقه من التردي المريع في هذا المركز اذ أن المريخ وبالرغم من انه يملك اكثر من 3 حراس وابرزهم محمد المصطفي وأحمد عبد العظيم الى جانب منجد النيل بالاضافة الى احد حراس الشباب الا أن الاجهزة الفنية التي تعاقبت مؤخرا لم تبد قناعة كبيرة بالمستويات الفنية لهؤلاء الحراس وبدا ذلك واضحا من الاخطاء الكبيرة التي تسببت في الظهور غير الجيد للفرقة الحمراء على المستوى الإفريقي وبالاخص في المباريات التي جرت مع اندية الاهلي المصري الى جانب سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي واستقبلت شباك المريخ اهدافت يرى الكثيرون بانها سهلة وانها لا يمكن ان تلج في شباك حارس مرمى خبرة متمرس، وبالرغم من ان الشائعات مؤخرا ربطت بين المريخ وحارسه السابق جمال سالم الا انه لم يتم ابرام اي عقودات مع الاخير كما اشيع وان عودته تبقى حتى اللحظة مجرد امنيات حيث يسعى الرئيس الموقوف من اجل التعاقد مع حارس مجيد خلال الفترة القادمة وينتظر أن يتم ترشيح بعض اللاعبين اليه، وسبق للمريخ ان غازل حارسه السابق اكرم الهادي سليم في فترة التسجيلات الماضية بالعودة من جديد الى الكشوفات بيد ان الاتفاق مع الاخير لم يكتمل بينما عارضت فئة كبيرة عودته من جديد واكدت تدهور مستواه بالرغم من انه يحتل مكانة اساسية بالمنتخب الوطني وان كان لا يشارك بصورة مستمرة في الآونة الاخيرة بسبب الاصابة التي حلت به في وقت سابق .. وينتظر ان يتم تداول عدد من الاسماء خلال الفترة القادمة.