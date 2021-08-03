الشرطه القضارف يهزم الوادي بهدف

حقق فريق الشرطة القضارف فوزاً غالياً و مهماً على الوادي نيالا بهدف نظيف في المباراة التي جرت احداثها عصر امس على ملعب استاد الخرطوم لحساب الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز قدم فيها فريق الشرطة أداء جميلا وأحرز هدف المباراة الوحيد للشرطة المهاجم النيجيري فلبس وشهدت الدقائق الاخيرة للمباراة ضغطا وهجوما قويا من الشرطة واستبسالا من دفاع الوادي إلى أن انتهت المباراة كما يحب عشاق الشرطة ويشتهون بفوز غال وعزيز في واحدة من أصعب واجمل المباريات.

بهذه النتيجة ارتفع فريق الشرطة القضارف إلى “٢٥” نقطة وتجمد الوادي عند “٤٠” نقطة.