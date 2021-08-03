تنفيذ إخلاء مقر الهلال الأحمر في أمدرمان بالقوة الجبرية

الخرطوم: السوداني

نفّذت السلطات المختصة اليوم الثلاثاء، بالقوة الجبرية قراراً بإخلاء مبنى الهلال الأحمر السوداني بأمدرمان حي العرضة.

وقال رئيس لجنة تسيير الهلال الأحمر بالولاية محمد يوسف لـ(السوداني): “فُوجئنا بقرار التنفيذ صادر بتاريخ 2 أغسطس بالرغم من اتخاذنا للإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن أن المبنى بالأساس مملوك لحكومة السودان”.

وأكد هدم المبنى بالكامل عبر آليات ضخمة في ظل حشد أسري وأهلي محسوبين على التاجر، تم خلاله إطلاق الرصاص احتفاءً بالقرار.

وأضاف: “مبنى الهلال الأحمر في هذا الموقع منذ منتصف الثمانينيات بعد أن منحته له وزارة الصحة، وفي منتصف مارس من عام 2018، قامت الإدارة السابقة ببيع المبنى بشكل غير قانوني عبر تفويض من المدير التنفيذي بالتصرف فيه”.

وتابع: ” تم بيع المبنى لتاجر معروف يدعى (أبو كراع)”.

وكشف محمد يوسف عن أن المستشار القانوني بالهلال الأحمر يتبع للنظام السابق، وساهم في إقرار عملية البيع من خلال تمسكه بأن المبنى تم بيعه بالفعل، وقوله إن هناك بعض الأموال المستحقة من عملية البيع فقط، بطرف التاجر.