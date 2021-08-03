الصحة الاتحادية: تضرُّر (78) ألف مُواطن في محلية الفاو جرّاء السيول

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير الإدارة العامة للطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية د. محمد عبد الحافظ عن تضرُّر (2511) أسرة جراء اجتياح السيول لمحلية الفاو بولاية القضارف.

وقال: اجتاحت سيول غزيرة محلية الفاو نتج عنها انهيار (599) منزلاً انهياراً كلياً، (1033) انهياراً جزئياً، (1128) مرحاضاً كلياً و(40) مرحاضاً انهياراً جزئياً، (4) مؤسسات حكومية و(1) مدرسة وجزئي لمحلات السوق الجنوبي.

وأضاف: “توجد عدد 8 إصابات (لدغات عقارب وثعابين) وسط المواطنين، ولا توجد وفيات وسط المواطنين، ولا توجد أضرار في المؤسسات الصحية بالمحلية، ويردف الحافظ: تم أجلاء المواطنين الى المدارس والمساجد والاستراحات الحكومية والمنازل القريبة من المناطق، وتم توزيعهم في 8 مخيمات، و(هناك خطة لنقل المواطنين في معسكرين كبيرين لتسهيل تقديم الخدمات)، وتم تسليم (مشمعات، أدوية، كلور، مبيدات، صابون وناموسيات) لمحلية الفاو، وبدأت أنشطة إصحاح البيئة، مكافحة الناقل وكلورة المياه وتوزيع المشمعات والناموسيات والـدوية.

وتابع: “تم توفير الغذاء من ديوان الزكاة ومفوضية العون الإنساني، وهنالك مخزون كافٍ من أمصال العقارب والثعابين، وتم تصريف مياه السيل، ومصادر الشرب الحالية هي التانكر والترعة وتتم كلورة المياة (0.33) قبل استخدامها”.