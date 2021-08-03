زادنا تكمل الاستعدادات لافتتاح صوامع الغلال بـ “بركات”

مدني: السوداني

بحث الدكتور عبدالله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه اليوم الثلاثاء، اللواء عبد المحمود حماد مدير شركة زادنا العالمية للاستثمار بحضور قائد الفرقة الأولى مشاة مجالات التعاون المشترك بين الولاية وشركة زادنا في الطرق والزراعة وإنشاء صوامع الغلال والميناء البري بمدني .

وأكد الوالي على أهمية صوامع الغلال ببركات والمناقل في توفير مخزون استراتيجي للمحاصيل الزراعية لكل السودان إضافة للتعاون الكبير في مجالات الطرق خاصة وأن الشركة بصدد تنفيذ أعمال الصيانة في الطرق القوميه (سنار – مدني) و (مدني – المناقل) إلى جانب سفلتت 20 كيلو داخل مدينة مدني تعزيزا للتنمية الحقيقية في شبكة الطرق والبنيات التحتية بمدني .

من جانبه أعلن مدير شركة زادنا العالمية اكتمال الاستعدادات لافتتاح صوامع الغلال بمنطقة بركات بطاقة تخزينية 100 ألف طن كإضافة حقيقية للمواعين التخزينية بالولاية لتقليل الفاقد من المحاصيل حيث صممت وفق أحدث التقنيات في هذا المجال وأشار لاكتمال العمل في بناء الميناء البري بمدني.

وقطع بأن مشاريع شركة زادنا بالولاية ستسهم في استيعاب أعداد مقدرة من العمالة إلى جانب العائد الاقتصادي المتوقع .

وتفقد والي الجزيرة ووفد شركة زادنا سير العمل في تكملة العمل في صوامع الغلال بمنطقة بركات.