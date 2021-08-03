بعضها “مُكبلة اليدين”.. العثور على عشرات الجثث جرفتها السيول من إثيوبيا إلى السودان

السوداني: وكالات

أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن شهود عيان بأن مياه السيول جرفت ما لا يقل عن 30 جثة إلى ضفة نهر متدفق من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا إلى السودان.

وقال شاهدان من اللاجئين الإثيوبيين في السودان وأربعة شهود سودانيين للوكالة “إنهم انتشلوا نحو 20 جثة من نهر سيتيت في الأيام الثلاثة الاخيرة”.

وأضافوا أن “بعض الجثث عليها آثار أعيرة نارية وكانت أيدي البعض الآخر مقيدة لكن دون إصابات أخرى ظاهرة”.

وقال الدكتور تواضروس تيفيرا، وهو جراح فر من بلدة حميرة الحدودية في تصريح للوكالة إنه “دفن 10 جثث خلال الأيام الستة الماضية في السودان وإن صيادين محليين ولاجئين أبلغوه بأنه تم إخراج 28 جثة أخرى من بينها 7 الاثنين”.

وأضاف أنه “تم إطلاق الرصاص عليهم في الصدور والبطون والسيقان… وكانت أيديهم مكبلة”.

وأشار إلى أنه “تمكن بمساعدة لاجئين من التعرف على ثلاث جثث لسكان من حميرة في تيغراي”.