عزمي: إجازة بورصة السلع الزراعية حماية لصغار المزارعين

الخرطوم: السوداني

أكد المدير العام لسلطة تنظيم أسواق المال د. شوقي عزمي محمود لـ(السوداني) أن إجازة بورصة السودان للسلع الزراعية يوفر قدراً كبيراً من الحماية والعدالة لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع انتاجهم من المحاصيل وتصنيفه وتخزينه وعرضه على منصة التداول بالبورصة، منوهاً لاجازة مجلس إدارة سلطة تنظيم أسواق المال للائحة ترخيص ورقابة الأسواق المالية.

وكان مجلس الوزراء قد أجاز مؤخرا أمر تأسيس سوق مال السودان للسلع الزراعية، والذي بموجبه يتم تأسيس بورصة السودان للسلع الزراعية و يتم من خلالها تداول السلع والمحاصيل الزراعية بيعاً وشراءً حسب الأسعار العالمية بصورة منظمة وعادلة تضمن للمزارعين بكافة فئاتهم أفضل سعر لمحاصيلهم.